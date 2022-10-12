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ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ Ида-Вирумааское объединение пенсионеров отметило Всемирный день пожилых людей

Пеэтер Лиллевяли
, фотограф
Ида-Вирумааское объединение пенсионеров отметило Всемирный день пожилых людей
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Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Сегодня в Йыхвиском концертном доме Ида-Вирумааское объединение пенсионеров отметило Всемирный день пожилых людей.

В праздничный день участники рассказывали о своей деятельности, радостях и заботах и чествовали лучших. К счастью, трудные годы пандемии позади, и, как и люди помоложе, пожилые тоже смогли больше путешествовать и встречаться друг с другом.

В настоящее время почти шестая часть пожилых людей работают и вносят свой вклад в функционирование государства. Но еще важнее то, что именно на плечи бабушек и дедушек ложится ответственность за передачу нашего наследия и истории подрастающему поколению.

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