Как и повелось в последние годы, 9 мая в Нарве состоялось два больших праздника: совершенно разных по содержанию и настроению.
В частности, большое мероприятие прошло на Ратушной площади, где люди праздновали День Европы. На сцене выступили молодые музыканты из Ида-Вирумаа, Анне Вески и Nublu, а также Gameboy Tetris и Мария Калласту. Nublu и Gameboy также исполнили песню "Für Oksana", которая стала современным гимном Нарвы.
Взгляды людей, собравшихся на набережной, были обращены в сторону России. Там в сторону Нарвы была обращена сцена и три больших экрана с динамиками, подвешенными высоко на кранах.
Российский режим Путина, который на протяжении многих лет убивает людей и разрушает их дома на Украине, организовал пропагандистское мероприятие, нацеленное на Нарву, на котором выступили несколько известных артистов, таких как Татьяна Буланова, Сосо Павляшвили, группа "Сябры" и другие.
Рано утром в пятницу Нарвский музей прикрепил к стене крепости Германа плакат, обращенный в сторону России, на котором изображены двойной портрет диктаторов Владимира Путина и Адольфа Гитлера с надписью "ПУТЛЕР ВОЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК", напоминающей собравшимся на обоих берегах реки людям, что лидер российского режима является военным преступником.
Директор музея Мария Сморжевских-Смирнова 9 мая была объявлена "Европейцем года". Министр внутренних дел Игорь Таро, вручавший ей награду, заявил, что Мария Сморжевских-Смирнова выступает за честный подход к истории и против ее искажения. "Она также осмеливается идти против течения и активно высказывается и действует по вопросам, имеющим общественное значение для Эстонии и Европейского Союза", - сказал Таро.
Мария Сморжевских-Смирнова отметила, что эта награда - невероятно большая поддержка для команды Нарвского музея. "Чтобы поддержать Нарвский музей и Нарву, я убедительно прошу вас посетить Нарву и открыть для себя Нарвский музей", - сказала Мария.
Полиция вывела на улицы Нарвы крупные силы для обеспечения порядка, а также возбудила более десятка дел об административных правонарушениях, в основном связанных с использованием запрещенной символики. Серьезных случаев нарушения общественного порядка не зафиксировано.
Министр внутренних дел Игорь Таро сообщил изданию "Северное побережье", что его не беспокоит напряженная ситуация, поскольку он видит, что все эстонские службы хорошо подготовлены.
- Я также посетил оперативный штаб, и то, что я увидел, оставило очень хорошее впечатление. Там был очень хороший обзор ситуации, того, что происходило в городе и окрестностях, - сказал он, добавив, что если что-то случится, силы реагирования будут там и готовы. "На улицах много патрулей, но есть и немало других сил, готовых выступить в случае необходимости", - отметил министр.
Игорь Таро отметил, что ему понравилась решительность действий сотрудников полиции. "Было возбуждено несколько дел в связи с демонстрацией запрещенной символики. Все равно нашлись "умные люди", которые решили попробовать это сделать, - сказал он.
Министр внутренних дел сообщил, что также имел место инцидент, когда сотрудникам полиции пришлось выломать дверь.
- Один персонаж повесил флаг на окно и отказался снимать его сам, - сказал он, отметив, что такие конкретные, решительные действия в такой ситуации - это вполне нормально. "Это исключает долгосрочную подрывную деятельность и показывает, что эстонское государство существует и правила должны соблюдаться", - добавил он.