ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО Как по-разному в Нарве провели 9 мая

Мария Сморжевских-Смирнова отметила, что эта награда - невероятно большая поддержка для команды Нарвского музея. "Чтобы поддержать Нарвский музей и Нарву, я убедительно прошу вас посетить Нарву и открыть для себя Нарвский музей", - сказала Мария.

Полиция вывела на улицы Нарвы крупные силы для обеспечения порядка, а также возбудила более десятка дел об административных правонарушениях, в основном связанных с использованием запрещенной символики. Серьезных случаев нарушения общественного порядка не зафиксировано.

Министр внутренних дел Игорь Таро сообщил изданию "Северное побережье", что его не беспокоит напряженная ситуация, поскольку он видит, что все эстонские службы хорошо подготовлены.

- Я также посетил оперативный штаб, и то, что я увидел, оставило очень хорошее впечатление. Там был очень хороший обзор ситуации, того, что происходило в городе и окрестностях, - сказал он, добавив, что если что-то случится, силы реагирования будут там и готовы. "На улицах много патрулей, но есть и немало других сил, готовых выступить в случае необходимости", - отметил министр.

Игорь Таро отметил, что ему понравилась решительность действий сотрудников полиции. "Было возбуждено несколько дел в связи с демонстрацией запрещенной символики. Все равно нашлись "умные люди", которые решили попробовать это сделать, - сказал он.

Министр внутренних дел сообщил, что также имел место инцидент, когда сотрудникам полиции пришлось выломать дверь.