ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Необычный бизнес самоуправления

Этот вид муниципального бизнеса в какой-то степени подвергался критике, но, возможно, логика волостных руководителей того времени заключалась в том, чтобы вместо того, чтобы распределять доходы от экологических плат или копить их на счетах, заставить их, в свою очередь, зарабатывать деньги.

Однако реальная жизнь сложилась так, что самой волости приходилось годами этому бизнесу приплачивать. То есть содержался он на деньги волостных налогоплательщиков. Нынешний руководитель Терье Раттур утверждает, правда, что в последние годы были в прибыли и удавалось самим инвестировать, но текущее положение снова заставляет просить у волости деньги на поддержку деятельности.

Раттур убеждена, что ситуацию может спасти новая бизнес-модель, которая предусматривает создание в Мяэтагузе первого в Эстонии спа-отеля для взрослых. Эстонское общество в целом доброжелательно к семье и детям, поэтому такое решение может иметь несколько противоположный эффект, если акцент делается на услуге, которая как бы притесняет часть общества.