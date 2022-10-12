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В автобусном движении Нарвы произойдут временные и сезонные изменения

Илья Смирнов
В автобусном движении Нарвы произойдут временные и сезонные изменения
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Нарвские городские автобусы переходят на зимнее расписание движения.
Нарвские городские автобусы переходят на зимнее расписание движения. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

В Нарве в связи с дорожными работами закрывается для движения небольшой отрезок улицы Александра Пушкина, а находящаяся там автобусная остановка временно переместится. Вдобавок городские автобусы переходят на зимнее расписание движения.

Автобусная остановка "Peetri plats" (Петровская площадь) с 17 октября будет перемещена с улицы Александра Пушкина непосредственно на Петровскую площадь. Весь автотранспорт, включая автобусы, начнет двигаться по нарвской улице Мальми, объезжая временно закрытый участок улицы Пушкина.

Департамент городского хозяйства Нарвской горуправы также напомнил, что с 15 октября, то есть с субботы, на городских автобусных линиях начнет действовать зимнее расписание.

Вдобавок, на городской линии №8 с того же дня начнет действовать новый маршрут (остановки: Sendi, Tiimani, Narova, Kerese 36, Kadastiku tiik, Võidu, KK Geneva, Energia, Puškini 22, Polikliinik, Vestervalli, Sepa, Spordikeskus, Puškini 23, Energia, Võidu, Kadastiku tiik, Kerese 36, Narova, Tiimani, Sendi).

Расписания всех автобусных линий города Нарва находятся на сайте www.peatus.ee.

Нарвский департамент городского хозяйства также предлагает желающим скачать ЗДЕСЬ неудобный для повседневного использования файл в формате "Excel" с расписаниями движения автобусов.

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