В автобусном движении Нарвы произойдут временные и сезонные изменения

Автобусная остановка "Peetri plats" (Петровская площадь) с 17 октября будет перемещена с улицы Александра Пушкина непосредственно на Петровскую площадь. Весь автотранспорт, включая автобусы, начнет двигаться по нарвской улице Мальми, объезжая временно закрытый участок улицы Пушкина.

Департамент городского хозяйства Нарвской горуправы также напомнил, что с 15 октября, то есть с субботы, на городских автобусных линиях начнет действовать зимнее расписание.

Вдобавок, на городской линии №8 с того же дня начнет действовать новый маршрут (остановки: Sendi, Tiimani, Narova, Kerese 36, Kadastiku tiik, Võidu, KK Geneva, Energia, Puškini 22, Polikliinik, Vestervalli, Sepa, Spordikeskus, Puškini 23, Energia, Võidu, Kadastiku tiik, Kerese 36, Narova, Tiimani, Sendi).

Расписания всех автобусных линий города Нарва находятся на сайте www.peatus.ee.