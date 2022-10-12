Британский журнал "Times Higher Education" опубликовал новый рейтинг самых престижных университетов мира. Как отмечает портал Rus.err.ee, Тартуский университет впервые вошел в число 250 лучших вузов мира.
Тартуский университет поднялся в рейтинге лучших вузов мира
Рейтинг "Times Higher Education" охватывает 1799 университетов из 104 стран и регионов мира. Как пишет Rus.err.ee, первое место седьмой год подряд удерживает Оксфордский университет, второе место занимает Гарвардский университет, а третье место делят Кембриджский и Стэнфордский университеты. Помимо трех британских университетов, в первую десятку входят семь американских университетов. В первой сотне представлены вузы из 15 стран.
Тартуский университет представлен в рейтинге с 2011 года. В последние два года он занимал места в диапазоне 251-300, но в этом году поднялся до диапазона 201-250. В таблице представлены еще два вуза из Эстонии: Таллиннский технический университет (в диапазоне 601–800) и Таллиннский университет (в диапазоне 1001–1200).
Rus.err.ee также пишет, что козырем Тартуского университета на протяжении многих лет является цитируемость публикаций - количество цитирований на статью, что является важным показателем эффективности в рейтинге (30% от общего балла).
Публикуемый с 2004 года рейтинг "Times Higher Education" сравнивает исследовательские университеты мира по всем основным сферам деятельности. При составлении рейтинга учитываются 13 показателей эффективности, сгруппированным по пяти сферам: среда обучения, исследования, влияние результатов исследований, интернациональность и доходы от договоров с компаниями.