Тартуский университет поднялся в рейтинге лучших вузов мира

Рейтинг "Times Higher Education" охватывает 1799 университетов из 104 стран и регионов мира. Как пишет Rus.err.ee, первое место седьмой год подряд удерживает Оксфордский университет, второе место занимает Гарвардский университет, а третье место делят Кембриджский и Стэнфордский университеты. Помимо трех британских университетов, в первую десятку входят семь американских университетов. В первой сотне представлены вузы из 15 стран.

Тартуский университет представлен в рейтинге с 2011 года. В последние два года он занимал места в диапазоне 251-300, но в этом году поднялся до диапазона 201-250. В таблице представлены еще два вуза из Эстонии: Таллиннский технический университет (в диапазоне 601–800) и Таллиннский университет (в диапазоне 1001–1200).

Rus.err.ee также пишет, что козырем Тартуского университета на протяжении многих лет является цитируемость публикаций - количество цитирований на статью, что является важным показателем эффективности в рейтинге (30% от общего балла).