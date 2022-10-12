В Эстонии ищут новые места для размещения украинских беженцев

По словам генерального директора Департамента социального страхования Марет Марипуу, крышу над головой получают все прибывшие в Эстонию военные беженцы, которые обращаются с такой просьбой. "Наша основная цель в том, чтобы обеспечить людям, преодолевшим такой долгий и сложный путь, безопасное место, где можно остановиться. Приближающаяся зима может многократно увеличить поток прибывающих сюда беженцев. Поэтому мы ищем надежного партнера, в сотрудничестве с которым можно было бы расселить людей за очень короткий срок", - пояснила Марипуу.

К участию в тендере на поиск мест для размещения большого количества людей приглашаются учреждения и предприятия, которые смогут гарантировать 2000 спальных мест максимально по четырем адресам. Место размещения должно располагаться там, где обеспечен доступ к публичным услугам.

Помещения станут местами временного проживания для беженцев, среди которых могут быть женщины, мужчины, пожилые люди и дети. Поэтому важно, чтобы там было обеспечено наличие помещений для деятельности, связанной с детьми, для работы медицинского пункта, консультаций и тому подобного.

Договор будет подписан с одним поставщиков на срок до шести месяцев с возможностью продления еще на два месяца. Предполагаемая стоимость контракта составит около 17,4 миллиона евро.

В рамках тендера принимаются также коллективные предложения. Все предложения надо представить в регистр госзакупок не позднее 25 октября.

Департамента социального страхования напомнил в данной связи, что с начала войны в Украине Эстония временно разместила 20 тысяч военных беженцев. Сейчас в местах временного размещения проживает 3500 человек, из них около 2000 - на пароме "Isabelle". Срок действия договора "Isabelle" истекает 7 декабря.