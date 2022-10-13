Немолодая автоводительница в Йыхви при совершении поворота наехала на немолодого велосипедиста.
Автомобиль наехал на велосипедиста на пешеходном переходе
Автомобиль наехал на велосипедиста на пешеходном переходе
Согласно полицейской сводке, это дорожно-транспортное происшествие случилось в 8 часов утра 12 октября возле Пуру теэ, 18 в Йыхви. Там 54-летняя женщина на автомобиле "Toyota" совершала поворот направо и наехала на 52-летнего мужчину, который на велосипеде пересекал дорогу по пешеходному переходу.
Пострадавшего велосипедиста пришлось отправить в Ида-Вирускую центральную больницу.
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