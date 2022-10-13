В государственном лесу увеличился объем осенних и машинных посадок

Как сообщает Центр управления государственными лесами (RMK), если до сих пор они сажали осенью миллион елей, то в этом году будет посажено 1,1 миллиона, а также около 800 тысяч сосен и 100 тысяч берез, то есть всего осенью будет посажено 2 миллиона растений.

Всего за весенний период было посажено 20,96 миллиона растений, из них 9,8 миллиона - сосны, 8,7 миллиона - ели, 2,1 миллиона - березы, 317 тысяч - ольхи.

- Из-за прохладной и поздней весны мы начали посадку позже, чем обычно, - подытоживает сезон 2022 года начальник лесоводческой службы RMK Тоомас Вяэт. - Кроме того, из-за различных кризисов труднее было найти рабочую силу для лесных работ. Однако с помощью наших замечательных партнеров по сотрудничеству нам удалось посадить и вырастить растения, несмотря на то, что весенний сезон был длиннее обычного. Я хотел бы поблагодарить всех лесоводов и партнеров по сотрудничеству, которые гибко адаптировались к изменившейся ситуации. Слова похвалы и в адрес растениеводов, потому что ели, сосны и березы, попадающие в лес из питомников, соответствуют мечтам лесоводов, - рассказал Вяэт.