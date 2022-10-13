В этом году в государственных лесах будет посажено 23,7 миллиона растений, из которых рекордные 2 миллиона будут высажены осенью вручную, а 850 тысяч растений - посадочными машинами в течение всего вегетационного периода.
В государственном лесу увеличился объем осенних и машинных посадок
Как сообщает Центр управления государственными лесами (RMK), если до сих пор они сажали осенью миллион елей, то в этом году будет посажено 1,1 миллиона, а также около 800 тысяч сосен и 100 тысяч берез, то есть всего осенью будет посажено 2 миллиона растений.
Всего за весенний период было посажено 20,96 миллиона растений, из них 9,8 миллиона - сосны, 8,7 миллиона - ели, 2,1 миллиона - березы, 317 тысяч - ольхи.
- Из-за прохладной и поздней весны мы начали посадку позже, чем обычно, - подытоживает сезон 2022 года начальник лесоводческой службы RMK Тоомас Вяэт. - Кроме того, из-за различных кризисов труднее было найти рабочую силу для лесных работ. Однако с помощью наших замечательных партнеров по сотрудничеству нам удалось посадить и вырастить растения, несмотря на то, что весенний сезон был длиннее обычного. Я хотел бы поблагодарить всех лесоводов и партнеров по сотрудничеству, которые гибко адаптировались к изменившейся ситуации. Слова похвалы и в адрес растениеводов, потому что ели, сосны и березы, попадающие в лес из питомников, соответствуют мечтам лесоводов, - рассказал Вяэт.
В настоящее время в государственном лесу работает шесть посадочных машин, и в этом году с их помощью можно высадить рекордное количество растений. Посадочные машины работают в течение всего вегетационного периода с апреля по ноябрь, высаживая в общей сложности около 850 тысяч растений. С помощью посадочных машин высаживают больше всего ели (580 тысяч) и сосны (270 тысяч).
- Важным изменением в этом году является то, что осенью перед посадкой RMK обрабатывает растения репеллентом - средством от диких животных, содержащим бараний жир, для предотвращения повреждения парнокопытными, что значительно экономит время, деньги и рабочую силу. По сравнению с прошлым годом, в этом году мы вдвое увеличили площадь опрыскивания растений средством от диких животных для предотвращения повреждения растений парнокопытными. В молодом лесу растения опрыскивают каждый год, - пояснил Вяэт.
Лесоводческий анализ RMK показывает, что при весенней сильной засухе на некоторых участках посаженные именно осенью растения лучше переносят сухость. Кроме того, осенняя посадка помогает снизить весеннюю нагрузку в районах с большими объемами посадок и упрощает хранение растений. Однако риском осенней посадки является обморожение, поэтому ели можно высаживать только в минеральную почву.
Кроме того, RMK засадил и те участки, на которых раньше никогда не было леса - малоценные луга, карьеры, заросли кустарников. В этом году, по состоянию на октябрь, было засажено лесом около 300 гектаров.
Для выполнения посадочных работ были заключены договоры с более чем 120 компаниями, а в весенний сезон в лесу ежедневно работало более 1700 посадчиков.
RMK инвестирует в выращивание леса рекордную сумму в 22,7 миллиона евро, из которых 11,7 миллиона евро составляют предпосадочная подготовка почвы, посадочные работы и стоимость растений, а оставшиеся 11 миллионов тратятся на обслуживание молодых лесов.