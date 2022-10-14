Правительство Республики по предложению министра обороны назначило новым генеральным директором Департамента внешней разведки Каупо Росина.
У эстонской внешней разведки новый начальник
Как уточняет Министерство обороны Эстонии, пятилетний срок полномочий Каупо Росина на посту генерального директора Департамента внешней разведки начнется 1 ноября.
В настоящее время полковник Росин возглавляет киберкомандование. С 2018 по 2022 год он был заместителем директора аналитического отдела дивизиона разведки и безопасности в штаб-квартире НАТО, а с 2012 по 2018 год возглавлял Центр разведки Сил обороны.
Генеральный директор Департамента внешней разведки назначается правительством по предложению министра обороны после заслушивания мнения специальной комиссии Рийгикогу по надзору за органами безопасности.
Основной задачей Департамента внешней разведки является сбор, анализ и передача информации, касающейся внешних угроз безопасности Эстонии, внося таким образом вклад в формирование государственной обороны Эстонии и политики безопасности. Департамент внешней разведки также обеспечивает безопасность связи в государственных секретных сетях и занимается внешней контрразведкой для защиты эстонских дипломатов и участвующих в зарубежных операциях военнослужащих Сил обороны. Департамент вдобавок защищает переданную в Эстонию засекреченную внешнюю информацию, выполняя задачи уполномоченного представителя государственной безопасности.