ОПРОС ⟩ Должны ли чиновники, подозреваемые в коррупции, уйти в отставку?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Иван АЛИХВЕР, безработный: - Обязательно. В первую очередь. Даже если вина не доказана, я считаю, что дыма без огня не бывает - подозрение не может возникнуть просто так. На это есть причина, и, как ни крути, подозреваемые в коррупции люди должны освободить место тем, кто будет более честным в поступках.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Дмитрий ФИЛИППОВ, преподаватель: - Не должны. Любого чиновника можно обвинить в чем угодно, возможно, кто-то недоволен его действиями и мстит. Это может случиться с кем угодно. Подозрение - не повод увольнять с работы. У нас же демократическое государство, надо дать время, чтобы разобраться. Помните, как уволили директора Йыхвиской библиотеки, которая впоследствии восстановила свои права? Это тяжело. Если есть возможность, чиновник мог бы сам приостановить свои полномочия на время разбирательства. Наверное, это было бы справедливо.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Тайро ТААР, спасатель: - Думаю, что если вина не доказана, то можно поступать по-разному, в зависимости от конкретной ситуации. Но все-таки правильнее было бы дистанцировать подозреваемых чиновников на время следствия.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Рольф ЭССИ, водитель: - Абсолютно, они должны уйти. Может быть, вина не доказана, но мы ведь знаем, что аналогичные случаи были. Некоторые лица, о которых в последнее время говорят и пишут, подозреваются не в первый раз. Поэтому это нормальное поведение - уйти в отставку.