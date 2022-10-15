В связи с разгоревшимся в Кохтла-Ярве коррупционным скандалом мэр Тоомас Наэль предложил подать в отставку чиновникам, подозревающимся в коррупционных преступлениях.
ОПРОС ⟩ Должны ли чиновники, подозреваемые в коррупции, уйти в отставку?
Иван АЛИХВЕР, безработный:
- Обязательно. В первую очередь. Даже если вина не доказана, я считаю, что дыма без огня не бывает - подозрение не может возникнуть просто так. На это есть причина, и, как ни крути, подозреваемые в коррупции люди должны освободить место тем, кто будет более честным в поступках.
Дмитрий ФИЛИППОВ, преподаватель:
- Не должны. Любого чиновника можно обвинить в чем угодно, возможно, кто-то недоволен его действиями и мстит. Это может случиться с кем угодно. Подозрение - не повод увольнять с работы. У нас же демократическое государство, надо дать время, чтобы разобраться. Помните, как уволили директора Йыхвиской библиотеки, которая впоследствии восстановила свои права? Это тяжело. Если есть возможность, чиновник мог бы сам приостановить свои полномочия на время разбирательства. Наверное, это было бы справедливо.
Тайро ТААР, спасатель:
- Думаю, что если вина не доказана, то можно поступать по-разному, в зависимости от конкретной ситуации. Но все-таки правильнее было бы дистанцировать подозреваемых чиновников на время следствия.
Рольф ЭССИ, водитель:
- Абсолютно, они должны уйти. Может быть, вина не доказана, но мы ведь знаем, что аналогичные случаи были. Некоторые лица, о которых в последнее время говорят и пишут, подозреваются не в первый раз. Поэтому это нормальное поведение - уйти в отставку.
Наталья ЛАКАТОШ, преподаватель:
- Должны, ведь репутация уже запятнана. Сейчас очень зла: приехала в больницу, а автобус по расписанию не пришел, взяла такси. А как справится пожилой человек, которому и альтернативу трудно найти, даже билет за один евро - большой расход? Это непорядок, отвечает за него чиновник. Если не справляются - пусть уходят.