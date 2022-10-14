КОРРУПЦИОННЫЙ СКАНДАЛ В КОХТЛА-ЯРВЕ ⟩ Под подозрение попали еще пятеро членов горсобрания

Пахка сказал "Северному побережью", что, насколько ему известно, он не совершал никаких противоправных действий и не считает себя виновным. Вместе с тем сегодня он вышел из политической партии "Эстония 200", одним из лидеров которой был в Ида-Вирумаа, и планировал баллотироваться и в Рийгикогу.

Избирательный союз "Рестарт Кохтла-Ярве", представленный в горсобрании четырьмя депутатами, с конца прошлого года был одной из четырех сторон в неофициальной правящей коалиции Кохтла-Ярве, в которую также входили два члена Партии реформ, два представителя избирательного союза "Прогресс" и семь членов горсобрания, баллотировавшихся по списку Центристской партии, но перешедших в другой лагерь.

Кроме Пахка подозрение в совершении коррупционного преступления предъявлено также Анне Рентик, директору Дома творчества школьной молодежи, избранной в горсобрание по списку Центристской партии, психологу Владимиру Евве, Светлане Колло, исполняющий обязанности директора детского сада "Pääsuke" и Зауру Аббасову. Последний также является членом совета Ида-Вируской центральной больницы.

В преступлении подозреваются более трети депутатов горсобрания.

На прошлой неделе подозрение в совершении преступления получили 11 человек, в том числе коммунальный предприниматель и муниципальный политик Николай Осипенко, председатель горсобрания Тийт Лиллеметс и заместитель председателя Мария Меркулова (она также является членом совета Ида-Вируской центральной больницы), вице-мэры Эвелин Данилов и Виталий Бородин, а также члены горсобрания Антон Диев, который является председателем совета Ида-Вируской центральной больницы) и Денис Вершинин, который также является исполнительным руководителем "OSK Grupp", коммунального предприятия, принадлежащего городу.