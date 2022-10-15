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УЧАЩИЙСЯ ГОДА ⟩ Путь Маргуса Паавела к образованию был извилистым, но привел к цели

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Путь Маргуса Паавела к образованию был извилистым, но привел к цели
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В первый раз Маргус Паавел принимал на этой неделе поздравления на уездном мероприятии-чествовании; слева - руководитель административного отдела Вируской тюрьмы Ристо Линдеберг, справа - ида-вирумааский координатор Недели взрослого учащегося Майре Мериоя. В пятницу Маргуса Паавела объявили также учащимся года Эстонии.
В первый раз Маргус Паавел принимал на этой неделе поздравления на уездном мероприятии-чествовании; слева - руководитель административного отдела Вируской тюрьмы Ристо Линдеберг, справа - ида-вирумааский координатор Недели взрослого учащегося Майре Мериоя. В пятницу Маргуса Паавела объявили также учащимся года Эстонии. Фото: Erakogu

На этот раз звание учащегося года Эстонии досталось представителю Ида-Вирумаа: 26-летний Маргус Паавел, которому пришлось бросить гимназию, а потом снова взяться за учебу, добился работы своей мечты и трудится теперь на посту финансового аналитика Вируской тюрьмы.

Ида-вирумааский учащийся года Маргус Паавел (26) оставил Кохтла-Ярвескую Ярвескую гимназию, когда перешел в выпускной класс. После смерти отца он решил материально поддержать мать, чтобы помочь вырастить сестер. Поэтому вместо окончания гимназии парень поехал на работу в Финляндию.

Однако такой мысли, что вполне прожить можно и без среднего образования - ведь нашел же он работу и без аттестата зрелости, - не возникало у молодого человека ни разу.

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