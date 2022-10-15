УЧАЩИЙСЯ ГОДА ⟩ Путь Маргуса Паавела к образованию был извилистым, но привел к цели

Ида-вирумааский учащийся года Маргус Паавел (26) оставил Кохтла-Ярвескую Ярвескую гимназию, когда перешел в выпускной класс. После смерти отца он решил материально поддержать мать, чтобы помочь вырастить сестер. Поэтому вместо окончания гимназии парень поехал на работу в Финляндию.

Однако такой мысли, что вполне прожить можно и без среднего образования - ведь нашел же он работу и без аттестата зрелости, - не возникало у молодого человека ни разу.