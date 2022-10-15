На этот раз звание учащегося года Эстонии досталось представителю Ида-Вирумаа: 26-летний Маргус Паавел, которому пришлось бросить гимназию, а потом снова взяться за учебу, добился работы своей мечты и трудится теперь на посту финансового аналитика Вируской тюрьмы.
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УЧАЩИЙСЯ ГОДА ⟩ Путь Маргуса Паавела к образованию был извилистым, но привел к цели
Путь Маргуса Паавела к образованию был извилистым, но привел к цели
Ида-вирумааский учащийся года Маргус Паавел (26) оставил Кохтла-Ярвескую Ярвескую гимназию, когда перешел в выпускной класс. После смерти отца он решил материально поддержать мать, чтобы помочь вырастить сестер. Поэтому вместо окончания гимназии парень поехал на работу в Финляндию.