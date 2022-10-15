Вице-канцлер отдела тюрем Министерства юстиции Райт Куузе верит в человечность. "Да, мы всегда готовы отреагировать силой, но все же хотелось бы достичь такого состояния, когда нашим главным арсеналом будут слова", - описывает он современную тюремную работу.
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Руководитель тюремной службы Райт Куузе хотел бы видеть в тюрьме больше человечности
Руководитель тюремной службы Райт Куузе хотел бы видеть в тюрьме больше человечности
- Тюремная служба, которой вы руководите, переехала в Йыхви почти десять лет назад. В 2019 году в уезд перевели и головную контору тюремного производства, но на рынок труда здесь по-прежнему больше всего влияет Вируская тюрьма, которая постоянно испытывает трудности с кадрами. Как вы пытаетесь привлечь хороших работников?