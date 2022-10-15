Руководитель тюремной службы Райт Куузе хотел бы видеть в тюрьме больше человечности

- Тюремная служба, которой вы руководите, переехала в Йыхви почти десять лет назад. В 2019 году в уезд перевели и головную контору тюремного производства, но на рынок труда здесь по-прежнему больше всего влияет Вируская тюрьма, которая постоянно испытывает трудности с кадрами. Как вы пытаетесь привлечь хороших работников?

- Да, отдел тюрем с его 30 рабочими местами ничто по сравнению с Вируской тюрьмой, где работает более 300 человек. У нас сейчас не хватает охранников и контактных лиц-инспекторов, объявлено несколько конкурсов. Требования у нас довольно высокие, но и зарплату мы платим в Вирумаа вполне адекватную, даже высокую. До сих пор мы платили примерно на треть больше, чем в других местах. Зарплата начинающего охранника составляет 1900 евро.