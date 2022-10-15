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Руководитель тюремной службы Райт Куузе хотел бы видеть в тюрьме больше человечности

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Руководитель тюремной службы Райт Куузе хотел бы видеть в тюрьме больше человечности
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Замок из старой Таллиннской тюрьмы, которой Райт Куузе руководил в 2012-2014 годах, сопровождал его и на последующих должностях. "Это настоящий замок от уличных ворот, символический сувенир, мой прощальный подарок".
Замок из старой Таллиннской тюрьмы, которой Райт Куузе руководил в 2012-2014 годах, сопровождал его и на последующих должностях. "Это настоящий замок от уличных ворот, символический сувенир, мой прощальный подарок". Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Вице-канцлер отдела тюрем Министерства юстиции Райт Куузе верит в человечность. "Да, мы всегда готовы отреагировать силой, но все же хотелось бы достичь такого состояния, когда нашим главным арсеналом будут слова", - описывает он современную тюремную работу.

- Тюремная служба, которой вы руководите, переехала в Йыхви почти десять лет назад. В 2019 году в уезд перевели и головную контору тюремного производства, но на рынок труда здесь по-прежнему больше всего влияет Вируская тюрьма, которая постоянно испытывает трудности с кадрами. Как вы пытаетесь привлечь хороших работников?

- Да, отдел тюрем с его 30 рабочими местами ничто по сравнению с Вируской тюрьмой, где работает более 300 человек. У нас сейчас не хватает охранников и контактных лиц-инспекторов, объявлено несколько конкурсов. Требования у нас довольно высокие, но и зарплату мы платим в Вирумаа вполне адекватную, даже высокую. До сих пор мы платили примерно на треть больше, чем в других местах. Зарплата начинающего охранника составляет 1900 евро.

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