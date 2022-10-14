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Датчик предупредил об опасном очаге

Северное побережье
Датчик предупредил об опасном очаге
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Дымовой датчик. Фото иллюстративное.
Дымовой датчик. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Днем 12 октября житель Сомпаской части города Кохтла-Ярве позвонил в центр тревоги и сообщил, что дома подает сигнал датчик, но возгорания нет.

Присланные для проверки ситуации спасатели установили, что сработал датчик угарного газа, и, по предварительной оценке, произошло это из-за непрочищенного очага отопления.

Спасатели проветрили помещения и запретили жильцу пользоваться печью, пока трубочист не проверит систему отопления.

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