Днем 12 октября житель Сомпаской части города Кохтла-Ярве позвонил в центр тревоги и сообщил, что дома подает сигнал датчик, но возгорания нет.
Датчик предупредил об опасном очаге
Датчик предупредил об опасном очаге
Присланные для проверки ситуации спасатели установили, что сработал датчик угарного газа, и, по предварительной оценке, произошло это из-за непрочищенного очага отопления.
Спасатели проветрили помещения и запретили жильцу пользоваться печью, пока трубочист не проверит систему отопления.
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