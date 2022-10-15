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ЗАДЕЙСТВУЮТ СТО ГОРОЖАН ⟩ "Vaba Lava" в Нарве готовит уникальную постановку

Ирина Кивисельг
, журналист
"Vaba Lava" в Нарве готовит уникальную постановку
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Уникальный проект "100% City" состоялся в более чем 30 городах, теперь наступила очередь приграничной Нарвы.
Уникальный проект "100% City" состоялся в более чем 30 городах, теперь наступила очередь приграничной Нарвы. Фото: Vaba lava

Всемирно известный уникальный театр "Rimini Protokoll" в ноябре покажет на сцене "Vaba Lava" в Нарве постановку "100% Нарва". Открытая и неизвестная Нарва, порой доходящая до крайностей, но статистически достоверная, расскажет о себе с помощью сотни голосов ее жителей. Список участников почти заполнен, но продюсеры ищут еще четырех человек старше 65 лет.

Главная идея спектакля - показать настоящую Нарву без какого-либо вмешательства режиссеров. Создатели постановки говорят, что предстоящее действо - это больше чем спектакль: исследование, статистика и портрет города. Отражение Нарвы, чью историю не редактирует авторский взгляд, потому что это прямая речь среднестатистического жителя города. На сцене нарвитяне будут отвечать на вопросы, а зритель увидит и услышит то, чего нет ни в какой статистике. 

"Rimini Protokoll"

- немецко-швейцарская театральная группа, основанная в 2000 году новаторами в перформативных искусствах Даниэлем Ветцелем, Штефаном Кэги и Хельгардом Хаугом. Они создают сценические пьесы, интервенции, сценические инсталляции и радиопостановки. Многие работы характеризуются интерактивностью и игривым использованием технологий. Одной из самых масштабных и глобальных постановок стал проект "100% City". Свои истории уже рассказали Париж, Лондон, Гонконг, Сан-Паулу, Лиссабон, Воронеж и десятки других городов.

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