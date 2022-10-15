ЗАДЕЙСТВУЮТ СТО ГОРОЖАН ⟩ "Vaba Lava" в Нарве готовит уникальную постановку

Главная идея спектакля - показать настоящую Нарву без какого-либо вмешательства режиссеров. Создатели постановки говорят, что предстоящее действо - это больше чем спектакль: исследование, статистика и портрет города. Отражение Нарвы, чью историю не редактирует авторский взгляд, потому что это прямая речь среднестатистического жителя города. На сцене нарвитяне будут отвечать на вопросы, а зритель увидит и услышит то, чего нет ни в какой статистике.