Всемирно известный уникальный театр "Rimini Protokoll" в ноябре покажет на сцене "Vaba Lava" в Нарве постановку "100% Нарва". Открытая и неизвестная Нарва, порой доходящая до крайностей, но статистически достоверная, расскажет о себе с помощью сотни голосов ее жителей. Список участников почти заполнен, но продюсеры ищут еще четырех человек старше 65 лет.
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ЗАДЕЙСТВУЮТ СТО ГОРОЖАН ⟩ "Vaba Lava" в Нарве готовит уникальную постановку
"Vaba Lava" в Нарве готовит уникальную постановку
Главная идея спектакля - показать настоящую Нарву без какого-либо вмешательства режиссеров. Создатели постановки говорят, что предстоящее действо - это больше чем спектакль: исследование, статистика и портрет города. Отражение Нарвы, чью историю не редактирует авторский взгляд, потому что это прямая речь среднестатистического жителя города. На сцене нарвитяне будут отвечать на вопросы, а зритель увидит и услышит то, чего нет ни в какой статистике.