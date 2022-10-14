Нехватка учителей вынуждает как частные, так и муниципальные школы нанимать учителей, которые не соответствуют квалификационным требованиям. Об этом пишет ERR на русскоязычном новостном портале.
ERR: С нехваткой квалифицированных учителей столкнулись как частные, так и муниципальные школы
ERR: С нехваткой квалифицированных учителей столкнулись как частные, так и муниципальные школы
Из предписания Минобразования и науки следует, что в таллиннской школе святого Иоанна не хватает учителей, соответствующих квалификационным требованиям. Это предписание, в свою очередь, указывает на более широкую проблему нехватки учителей в частных школах.
По словам советника по надзору Министерства образования и науки Хилле Воолайд, в первую очередь нехватка квалифицированных учителей связана с тем, что это развивающаяся школа. "Недавно в школе открылась гимназическая ступень, в результате в учебном заведении требуется больше педагогов", - объяснила Воолайд.
Директор школы Святого Иоанна Лийвика Симмул указала на эту же причину. По ее словам, документ - не самое главное.
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