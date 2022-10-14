ERR: С нехваткой квалифицированных учителей столкнулись как частные, так и муниципальные школы

Из предписания Минобразования и науки следует, что в таллиннской школе святого Иоанна не хватает учителей, соответствующих квалификационным требованиям. Это предписание, в свою очередь, указывает на более широкую проблему нехватки учителей в частных школах.

По словам советника по надзору Министерства образования и науки Хилле Воолайд, в первую очередь нехватка квалифицированных учителей связана с тем, что это развивающаяся школа. "Недавно в школе открылась гимназическая ступень, в результате в учебном заведении требуется больше педагогов", - объяснила Воолайд.