На лестнице этого построенного на улице Катсе полвека тому назад школьного здания общую фотографию вместе с учителями делали перед Яановым днем полсотни выпусков. Этот снимок был сделан в 1985 году.

В субботу кохтла-ярвеская эстонская школа отмечает свое 100-летие. Размышления о школе трех ее выпускников - Прийта Йыги, Маре Роозилехт и Эрика Гамзеева - являлись частью написанных ими пару лет тому назад воспоминаний для книги, посвященной юбилею города Кохтла-Ярве. Цензура "историко-литературной" комиссии горуправления исключила тогда эти записки из материалов книги. Сейчас "Северное побережье" впервые публикует их.