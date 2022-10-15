Подозрение в преступлении предъявлено уже более трети депутатов горсобрания Кохтла-Ярве

На этой неделе крупный коррупционный скандал в Кохтла-Ярве продолжился тем, что к 11 получившим подозрение в преступлении на прошлой неделе добавились еще шесть, пятеро из которых являются членами горсобрания. Теперь из 25 членов горсобрания уже девять находятся под подозрением.