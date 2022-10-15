На этой неделе крупный коррупционный скандал в Кохтла-Ярве продолжился тем, что к 11 получившим подозрение в преступлении на прошлой неделе добавились еще шесть, пятеро из которых являются членами горсобрания. Теперь из 25 членов горсобрания уже девять находятся под подозрением.
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Подозрение в преступлении предъявлено уже более трети депутатов горсобрания Кохтла-Ярве
Подозрение в преступлении предъявлено уже более трети депутатов горсобрания Кохтла-Ярве
Среди членов горсобрания новыми подозреваемыми стали председатель ревизионной комиссии Янек Пахка, член комиссии по образованию и культуре Анна Рентик, член хозяйственной комиссии Владимир Эвве и члены социальной комиссии Светлана Колло и Заур Аббасов, сообщает ERR. Еще один подозреваемый - сотрудник городского управления.