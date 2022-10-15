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Подозрение в преступлении предъявлено уже более трети депутатов горсобрания Кохтла-Ярве

Эрик Гамзеев
, журналист
Подозрение в преступлении предъявлено уже более трети депутатов горсобрания Кохтла-Ярве
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На сегодня в отношении девяти из 25 членов горсобрания Кохтла-Ярве возбуждено уголовное дело.
На сегодня в отношении девяти из 25 членов горсобрания Кохтла-Ярве возбуждено уголовное дело. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

На этой неделе крупный коррупционный скандал в Кохтла-Ярве продолжился тем, что к 11 получившим подозрение в преступлении на прошлой неделе добавились еще шесть, пятеро из которых являются членами горсобрания. Теперь из 25 членов горсобрания уже девять находятся под подозрением.

Среди членов горсобрания новыми подозреваемыми стали председатель ревизионной комиссии Янек Пахка, член комиссии по образованию и культуре Анна Рентик, член хозяйственной комиссии Владимир Эвве и члены социальной комиссии Светлана Колло и Заур Аббасов, сообщает ERR. Еще один подозреваемый - сотрудник городского управления.

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