Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, посетившая Нарву на этой неделе, является европейским политиком самого высокого уровня, побывавшим в Ида-Вирумаа в этом столетии.
ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Урсула фон дер Ляйен
Помимо того, что во время прогулки она взглянула на нынешнюю идиллию Кренгольмской мануфактуры, некогда принадлежавшей ее предкам, и с расстояния 30 метров от российского берега вместе с премьер-министром Эстонии Каей Каллас снова выступила с обращением, осуждающим жестокую войну России в Украине, она в некотором смысле также оказалась в роли раннего Деда Мороза. У кого действительно в мешке с подарками был пакет, о котором многие политики уверенно говорят уже не менее трех лет как о спасательном круге для Ида-Вирумаа, чье социально-экономическое положение сильно пострадало из-за утраченных рабочих мест в сланцевой промышленности в результате энергетической политики Европейского союза.
Теперь фон дер Ляйен смогла лично объявить об открытии кошелька фонда справедливого перехода, где для Ида-Вирумаа предназначены 354 миллиона евро. Пройдут годы, прежде чем на эти деньги будут созданы новые предприятия и рабочие места. Но будем надеяться, что у фон дер Ляйен будет повод как можно скорее снова приехать в Ида-Вирумаа, чтобы ножницами перерезать ленту по случаю запуска какого-нибудь крупного предприятия, появившегося благодаря деньгам этого фонда.