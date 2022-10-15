ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Урсула фон дер Ляйен

Помимо того, что во время прогулки она взглянула на нынешнюю идиллию Кренгольмской мануфактуры, некогда принадлежавшей ее предкам, и с расстояния 30 метров от российского берега вместе с премьер-министром Эстонии Каей Каллас снова выступила с обращением, осуждающим жестокую войну России в Украине, она в некотором смысле также оказалась в роли раннего Деда Мороза. У кого действительно в мешке с подарками был пакет, о котором многие политики уверенно говорят уже не менее трех лет как о спасательном круге для Ида-Вирумаа, чье социально-экономическое положение сильно пострадало из-за утраченных рабочих мест в сланцевой промышленности в результате энергетической политики Европейского союза.