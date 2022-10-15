Выходные пойдут в Кохтла-Ярве на формирование нового властного союза

В понедельник на внеочередном заседании горсобрания прежние оппозиционные депутаты от Социал-демократической партии и Центристской партии намерены подать шесть заявлений о выражении недоверия. Лидер соцдемов Эдуард Одинец сказал, что от должностей планируют отстранить мэра Тоомаса Наэля, что означало бы также роспуск всего горуправления, председателя горсобрания Тийта Лиллеметса и зампредседателя горсобрания Марию Меркулову. Подадут также заявления о недоверии председателю социальной комиссии Антону Диеву, председателю хозяйственной комиссии Денису Вершинину и председателю ревизионной комиссии Янеку Пахка, который получил коррупционное подозрение на этой неделе, так сказать, во вторую волну.

Мэр Тоомас Наэль, который в этой компании до сих пор не является подозреваемым в коррупции, внес в начале этой недели предложение, чтобы получившие подозрение вице-мэры Эвелин Данилов и Виталий Бородин покинули должности, однако они отказались это сделать. После этого Наэлю следовало до конца недели обдумать, уйдет ли он в этой ситуации в отставку сам или же будет ходатайствовать перед горсобранием о замене Данилов и Бородина.