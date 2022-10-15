В ситуации, когда более трети членов Кохтла-Ярвеского горсобрания получили подозрение в коррупционных преступлениях, остальные попытаются достичь соглашения для создания нового властного союза.
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Выходные пойдут в Кохтла-Ярве на формирование нового властного союза
Выходные пойдут в Кохтла-Ярве на формирование нового властного союза
В понедельник на внеочередном заседании горсобрания прежние оппозиционные депутаты от Социал-демократической партии и Центристской партии намерены подать шесть заявлений о выражении недоверия. Лидер соцдемов Эдуард Одинец сказал, что от должностей планируют отстранить мэра Тоомаса Наэля, что означало бы также роспуск всего горуправления, председателя горсобрания Тийта Лиллеметса и зампредседателя горсобрания Марию Меркулову. Подадут также заявления о недоверии председателю социальной комиссии Антону Диеву, председателю хозяйственной комиссии Денису Вершинину и председателю ревизионной комиссии Янеку Пахка, который получил коррупционное подозрение на этой неделе, так сказать, во вторую волну.