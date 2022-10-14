ИССЛЕДОВАНИЕ ⟩ Жителям Эстонии не нравится иметь дела с наличными

Исследование, проведенное по заказу банка "Luminor" в сентябре 2022 года, показало, что жители стран Балтии предпочитают расплачиваться банковскими картами.

Каждый четвертый житель Эстонии имеет в своем кошельке 20–50 евро. Почти столько же людей носят с собой 10–20 евро. Тринадцать процентов людей ежедневно носят в своем кошельке менее 10 евро.

Целых четырнадцать процентов респондентов из Эстонии, принявших участие в опросе, наличных денег при себе не имеют вовсе.

По сравнению с Эстонией и Литвой, жители Латвии пользуются наличными больше всего. Только пять процентов населения Латвии ежедневно не носят с собой наличные деньги. "Латвия - страна, где чаще всего возникают ситуации, когда картой расплатиться невозможно. Каждый пятый из наших соседей на юге раз в месяц, а каждый десятый и того чаще, попадает в ситуацию, когда узнает, что может расплатиться только наличными", - сказал руководитель подразделения розничных банковских продуктов "Luminor" Григорий Илькевич.

В Эстонии по меньшей мере половина респондентов, принявших участие в опросе, не смогли вспомнить ситуацию, когда они не могли расплатиться картой.

По словам Илькевича, результаты опроса также показали, что люди часто чувствуют себя неловко и даже сердятся, когда у них нет возможности расплатиться картой и нет наличных денег. "Все меньше людей готовы снять наличные в банкомате, чтобы совершить покупку. Однако большинство просто покидает торговую точку, не получив желаемого продукта или услуги", - добавил он.

Самые распространенные места, где у людей возникают проблемы с оплатой картой, - это рынки, ярмарки, фестивали, салоны красоты и парикмахерские. Иногда это происходит и в кафе, ресторане или баре.