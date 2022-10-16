ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Цепляние за свои места подрывает репутацию Кохтла-Ярве

Верно, что никто не может быть признан преступником до вступления приговора в законную силу. Но этот принцип не означает, что политики и чиновники, подозреваемые в коррупционных преступлениях, обязательно должны оставаться на своих должностях во время расследования. Политики с более сильным этическим компасом считали правильным уйти в отставку даже в случае более мелких прегрешений, из-за которых могли даже не стать подозреваемыми.

Те политики и чиновники Кохтла-Ярве, которые цепляются за свои места в нынешнем досадном коррупционном скандале, подрывают и без того неважную репутацию города Кохтла-Ярве. И не только репутацию города. Трое из них, например, являются членами совета Ида-Вируской центральной больницы, а один даже председателем. Эта больница годами изо всех сил старалась улучшить свою репутацию, муниципальные политики, подозреваемые в коррупции, теперь безразлично топчут ее, как слоны в посудной лавке.

На что надеются действующие лица, замешанные в этом скандале? Действительно ли они хотели бы находиться в должности в течение всего предварительного следствия и судебного разбирательства? В случае предыдущего крупного дела о коррупции в Кохтла-Ярве, в котором также участвовал Осипенко, осужденные впоследствии городские руководители находились у власти семь лет, все это время разрушая имидж города.