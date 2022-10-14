Эстония интегрируется в противовоздушную оборону НАТО

Министр обороны Ханно Певкур на встрече министров обороны стран НАТО подписал инициированную Германией инициативу по противовоздушной и противоракетной обороне (European Sky Shield Initiative).

По словам Певкура, цель этой инициативы - совместно способствовать развитию и лучше интегрировать противовоздушную оборону с союзниками по НАТО.

- Сегодняшнее подписание протокола о намерениях предоставляет платформу для дальнейших возможных совместных действий, например, таких как совместные закупки и разделение эксплуатационных расходов, - прокомментировал министр.

В Брюсселе министры обороны также обсудили текущее состояние внедрения решений, согласованных на предыдущем саммите НАТО в Мадриде.

- С точки зрения Эстонии важно, чтобы решения Мадрида по усилению обороны восточного крыла НАТО были бы быстро претворены в жизнь. Британцы и другие союзники находятся и останутся в Эстонии, и работа по конкретизации их вклада в создание структуры нашей дивизии продолжается, - сказал Певкур.

- Кроме того, с министром обороны США Ллойдом Остином мы договорились, что во время моего визита в Вашингтон на следующей неделе мы обсудим то, как США могли бы увеличить свой вклад в укрепление безопасности и обороны Эстонии, - добавил министр обороны.

На столе министров обороны также присутствовала защита критически важной инфраструктуры и повышение устойчивости инфраструктуры из-за саботажа газопровода "Nord Stream".

- Эстония начала проверку соединения между Эстонией и Финляндией, и, глядя в будущее, мы хотим сделать более интенсивным обмен информацией с союзниками по НАТО, чтобы еще больше усилить мониторинг и безопасность подводной и энергетической инфраструктуры стран НАТО, - прокомментировал министр обороны обсуждаемые на встрече темы.