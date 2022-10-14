Центр государственного резерва Эстонии закупил 650 гигаватт-часов газа в качестве антикризисного резерва и заплатил за него в среднем 204 евро за мегаватт-час. Новостной портал Rus.err.ee пишет со ссылкой на главу Центра госрезерва Андо Леппимана, что дефицита газа в настоящее время нет.
Дефицита газа в Эстонии в настоящее время нет
Андо Леппиман заявил на заседании специальной комиссии Рийгикогу по контролю за государственным бюджетом, что не согласен с оценкой председателя комиссии Тыниса Мельдера касательно того, что тендеры, организованные Центром госрезерва, провалились.
"Я не согласен с утверждением, что эти тендеры провалились. В первых трех тендерах мы получили предложения по газу в ограниченном объеме и от ряда мелких участников. В результате было закуплено 450 гигаватт-часов газа. Четвертый тендер носил другой характер. Были участники торгов и много предложений. Наценки, которые запрашивали по сравнению с рыночной ценой, также были низкие. Средняя цена составила 204 евро за мегаватт-час", - пояснил Леппиман. На тот момент цена ноябрьских фьючерсов на природный газ на голландской бирже TTF находилась в диапазоне 148-151 евро за мегаватт-час.
По словам Леппимана, глядя на результаты четырех тендеров, можно сказать, что дефицита газа со стороны балтийских и финских участников рынка не наблюдается.
Ранее правительство поставило перед Центром госрезерва задачу приобрести к предстоящей зиме в общей сложности один тераватт-час запасов газа.
Леппиман указал, что даже 650 гигаватт-часов газа, закупленных пока по четырем тендерам, может быть достаточно, поскольку многие промышленные предприятия и теплоцентрали, которые ранее использовали газ, перешли на жидкое топливо.
Как напоминает Rus.err.ee, все запасы газа для Эстонии будут размещены в Инчукалнском газохранилище в Латвии.