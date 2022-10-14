Дефицита газа в Эстонии в настоящее время нет

Андо Леппиман заявил на заседании специальной комиссии Рийгикогу по контролю за государственным бюджетом, что не согласен с оценкой председателя комиссии Тыниса Мельдера касательно того, что тендеры, организованные Центром госрезерва, провалились.

"Я не согласен с утверждением, что эти тендеры провалились. В первых трех тендерах мы получили предложения по газу в ограниченном объеме и от ряда мелких участников. В результате было закуплено 450 гигаватт-часов газа. Четвертый тендер носил другой характер. Были участники торгов и много предложений. Наценки, которые запрашивали по сравнению с рыночной ценой, также были низкие. Средняя цена составила 204 евро за мегаватт-час", - пояснил Леппиман. На тот момент цена ноябрьских фьючерсов на природный газ на голландской бирже TTF находилась в диапазоне 148-151 евро за мегаватт-час.

По словам Леппимана, глядя на результаты четырех тендеров, можно сказать, что дефицита газа со стороны балтийских и финских участников рынка не наблюдается.

Ранее правительство поставило перед Центром госрезерва задачу приобрести к предстоящей зиме в общей сложности один тераватт-час запасов газа.

Леппиман указал, что даже 650 гигаватт-часов газа, закупленных пока по четырем тендерам, может быть достаточно, поскольку многие промышленные предприятия и теплоцентрали, которые ранее использовали газ, перешли на жидкое топливо.