Школы Таллинна и Ида-Вирумаа не готовы к быстрому переходу на эстонский язык

Однако, по мнению вице-мэра Таллинна Вадима Белобровцева, как передает "Актуальная камера", школы Таллинна и Ида-Вирумаа к такому быстрому переходу на эстонский язык не совсем готовы. "Мне кажется это немного безответственно со стороны государства. Во-первых, если у государства действительно осуществляется такой план перевода всех школ на эстонский язык обучения, то тогда должен быть и практический план, как это можно сделать, где берутся учебные пособия, где берутся методики, где берутся учителя, как это все осуществляется на практике. К сожалению, пока мы слышим только что Министерство образования готово выделить большое количество денег на весь этот переход, но здесь дело не только в деньгах, здесь дело и в другом тоже, хотелось бы понять, как это все будет выглядеть на практике", - спрашивает Белобровцев.