Правительство намерено выделить для перевода русских школ на эстонский язык обучения примерно 300 миллионов. По мнению Министерства образования, школам необходимо уже сейчас начать подготовку к этому переходу. Например, следует оценить, сколько учителей нуждается в дополнительной поддержке в изучении эстонского языка, передает "Актуальная камера" на телеканале ETV+.
Школы Таллинна и Ида-Вирумаа не готовы к быстрому переходу на эстонский язык
"Школам необходимо посмотреть на свои собственные ресурсы: сколько учителей, которые смогут перейти на эстонский. Также надо смотреть на потребность учителя в помощи, чтобы понимать ситуацию, в каких местах, в каких темах и областях педагог нуждается в поддержке", - объясняет глава отдела Министерства образования Ингар Дуболазов.
Однако, по мнению вице-мэра Таллинна Вадима Белобровцева, как передает "Актуальная камера", школы Таллинна и Ида-Вирумаа к такому быстрому переходу на эстонский язык не совсем готовы. "Мне кажется это немного безответственно со стороны государства. Во-первых, если у государства действительно осуществляется такой план перевода всех школ на эстонский язык обучения, то тогда должен быть и практический план, как это можно сделать, где берутся учебные пособия, где берутся методики, где берутся учителя, как это все осуществляется на практике. К сожалению, пока мы слышим только что Министерство образования готово выделить большое количество денег на весь этот переход, но здесь дело не только в деньгах, здесь дело и в другом тоже, хотелось бы понять, как это все будет выглядеть на практике", - спрашивает Белобровцев.
Глава отдела языковой политики Минобразования подчеркнул, план действий по переходу в основном касается Харьюмаа, Таллинна и Ида-Вирумаа. "О чем уже много говорили - в Ида-Вирумаа будет введен коэффициент базовой зарплаты в размере 1,5, а для учителей начальной школы - 1,3. Также окажем поддержку тем, что отправим туда на работу учителей и опорных специалистов. Все эти вещи должны быть организованы уже к началу следующего учебного года", - отметил Ингар Дуболазов.
У Министерства образования в планах подготовить к лету следующего года примеры программы предметов по выбору и примеры учебных планов, чтобы дать школам конкретный инструмент - каким образом двигаться к цели.
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