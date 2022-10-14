Командовать Силами обороны Эстонии продолжит Мартин Херем

Правительство Республики одобрило предложение министра обороны о продлении срока полномочий командующего Силами обороны генерал-лейтенанта Мартина Херема еще на два года - до декабря 2025 года. "Генерал-лейтенант Херем развивал обороноспособность Эстонии своим умом и сердцем. У него есть конкретный план, и я желаю ему сил в достижении его целей", - сказал министр обороны Ханно Певкур.

- Я прослужил в Силах обороны 30 лет и, безусловно, знаю эту сферу. Министр предложил продолжить работу еще на два года, и коллеги также поддержали меня. Так и родилось это решение, - рассказал генерал-лейтенант Херем.

Генерал-лейтенант Мартин Херем является командующим Силами обороны с 5 декабря 2018 года.

Срок полномочий командующего Силами обороны составляет пять лет, однако правительство имеет право по предложению министра обороны и с учетом позиции комиссии Рийгикогу по государственной обороне продлить его на два года. 10 октября комиссия Рийгикогу по государственной обороне единогласно принял решение поддержать продление срока полномочий командующего Силами обороны генерал-лейтенанта Мартина Херема на два года и представить соответствующую точку зрения правительству.

Генерал Херем начал службу в Силах обороны Эстонии в 1992 году. До назначения на должность командующего Силами обороны он занимал должность начальника Генерального штаба Сил обороны. Ранее он занимал должности начальника Объединенных учебных заведений Сил обороны, и начальника Северо-Восточного оборонительного округа, а также начальника штаба учебного центра Тапа.