Сб, 15.10.2022
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

Подозреваемый Янек Пахка: "Меня подозревают в выполнении своего предвыборного обещания"

Северное побережье
Подозреваемый Янек Пахка: "Меня подозревают в выполнении своего предвыборного обещания"
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Янек Пахка.
Янек Пахка. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik / Arhiiv

Янек Пахка, лидер избирательного союза "Restart Kohtla-Järve", рассказал, что подозрение ему было предъявлено еще в среду, но в полиции ему посоветовали сразу не сообщать об этом общественности.

Янеку Пахка было предъявлено подозрение в торговле влиянием. "Меня подозревают в выполнении своего предвыборного обещания, то есть в том, что Людмиле Янченко и Рийне Ивановой пришлось покинуть городское управление", - сказал он.

По словам Пахка, его упрекают и в том, что после распада прежней правящей коалиции он поддержал поправку к городскому уставу, согласно которой количество вице-мэров сократилось с пяти до трех.

- Я абсолютно не чувствую себя виновным. Когда предыдущая коалиция собралась и решила, что в горуправе будет пять вице-мэров, то все было как бы законно. Когда мы теперь поддержали это изменение, то это сразу - преступление! - удивлен Пахка, юрист по профессии.

Пахка не собирается уходить из Кохтла-Ярвеского горсобрания, так как не чувствует за собой никакой вины: "Я точно знаю, в чем меня подозревают, и точно знаю, что это неправда".

Подробнее о сложившейся в Кохтла-Ярве ситуации - в предыдущих публикациях "Северного побережья".

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх