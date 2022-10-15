Подозреваемый Янек Пахка: "Меня подозревают в выполнении своего предвыборного обещания"

Янеку Пахка было предъявлено подозрение в торговле влиянием. "Меня подозревают в выполнении своего предвыборного обещания, то есть в том, что Людмиле Янченко и Рийне Ивановой пришлось покинуть городское управление", - сказал он.

По словам Пахка, его упрекают и в том, что после распада прежней правящей коалиции он поддержал поправку к городскому уставу, согласно которой количество вице-мэров сократилось с пяти до трех.

- Я абсолютно не чувствую себя виновным. Когда предыдущая коалиция собралась и решила, что в горуправе будет пять вице-мэров, то все было как бы законно. Когда мы теперь поддержали это изменение, то это сразу - преступление! - удивлен Пахка, юрист по профессии.

Пахка не собирается уходить из Кохтла-Ярвеского горсобрания, так как не чувствует за собой никакой вины: "Я точно знаю, в чем меня подозревают, и точно знаю, что это неправда".