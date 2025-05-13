Если в предыдущие годы Кохтла-Ярве выделялся в Ида-Вирумааской серии забегов как один из самых скромных по числу участников этап, то в прошлую субботу все сильно изменилось, и Кохтла-Ярве установил рекорд по количеству участников.

В благотворительном забеге в Кохтла-Ярве приняли участие 577 бегунов и ходоков, преодолевших различные дистанции. Такого участия не достигалось ни на одном этапе Ида-Вирумааской серии забегов с 2023 года. Предыдущий рекорд был установлен в сентябре 2023 года, когда в Йыхвиском народном беге приняли участие 470 человек.