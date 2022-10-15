"Эстонию 200" возглавил Лаури Хуссар - Кристина Каллас больше не руководит партией

Rus.err.ee пишет , что на пост председателя "Эстонии 200" претендовали Кристина Каллас, которая руководила партией с 2018 года, член правления партии Лаури Хуссар и председатель молодежной партийной организации "Молодая Эстония 200" Хендрик Террас. Последний прямо во время съезда снял свою кандидатуру и попросил своих сторонников отдать голос за Хуссара.

Как рассказал Rus.err.ee, Лаури Хуссар долгое время работал журналистом на TV3, ETV и "Vikerraadio". С 2016 по 2019 год он был главным редактором "Postimees". В 2019-м решил попробовать свои силы в политике и вступил в "Эстонию 200". После муниципальных выборов 2021 года был избран председателем волостного собрания Виймси.