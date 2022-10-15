Члены партии "Эстония 200" в субботу на собрании выбрали нового председателя партии. Им стал, как рассказал новостной портал Rus.err.ee, Лаури Хуссар.
"Эстонию 200" возглавил Лаури Хуссар - Кристина Каллас больше не руководит партией
"Эстонию 200" возглавил Лаури Хуссар - Кристина Каллас больше не руководит партией
Rus.err.ee пишет, что на пост председателя "Эстонии 200" претендовали Кристина Каллас, которая руководила партией с 2018 года, член правления партии Лаури Хуссар и председатель молодежной партийной организации "Молодая Эстония 200" Хендрик Террас. Последний прямо во время съезда снял свою кандидатуру и попросил своих сторонников отдать голос за Хуссара.
Хуссара в итоге поддержал 101 член партии, а Каллас - 94.
Как рассказал Rus.err.ee, Лаури Хуссар долгое время работал журналистом на TV3, ETV и "Vikerraadio". С 2016 по 2019 год он был главным редактором "Postimees". В 2019-м решил попробовать свои силы в политике и вступил в "Эстонию 200". После муниципальных выборов 2021 года был избран председателем волостного собрания Виймси.
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