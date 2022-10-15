О ЗДОРОВЬЕ ШКОЛЬНИКОВ ⟩ Школьная медсестра Реэт Эстер: мальчики беспокоятся о росте, а девочки - о весе

Медосмотр помогает выявить аномалии

Одной из задач школьных медсестер является наблюдение за увеличением роста и веса учащихся. "Мы отслеживаем как слишком быстрое, так и слишком медленное развитие. Если мы обнаруживаем отклонение от нормы, то первым делом выясняем данные о родителях и происхождении ученика - ведь большую роль играет наследственность. У высоких родителей, как правило, высокие дети".

Школьная медсестра измеряет и взвешивает учащихся 1-го, 3-го, 7-го и 10-го классов при проведении общего медицинского осмотра, а учащиеся 5-го и 9-го классов должны пройти медицинский осмотр у семейного врача. "К сожалению, не все учащиеся делают это у своих семейных врачей, так что иногда между этапами измерения роста и веса появляется разрыв в несколько лет", - отмечает Реэт Эстер и добавляет, что, к счастью, школьная медсестра часто общается с детьми, что помогает ей следить за развитием детей и при необходимости проверять показатели веса и роста. "При необходимости общаемся с родителями или же направляем школьника к семейному врачу, который в свою очередь уже может направить на прием к эндокринологу, если для этого есть причины".