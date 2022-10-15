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ERR: Очередь на пересадку сердца длится в Эстонии около полугода

Rus.err.ee
ERR: Очередь на пересадку сердца длится в Эстонии около полугода
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Аркадий Попов.
Аркадий Попов. Фото: Кадр из передачи «Своя правда»

Доктор Аркадий Попов рассказал ERR, что в Эстонии действительно не делают пересадки сердца, однако связано это не с нем, что у нас нет врачей и возможности.

Эстонских пациентов отправляют в Финляндию, где созданы все условия для проведения таких операций и последующего восстановительного лечения.

- Очередь в среднем длится около полугода, - говорит Аркадий Попов. - Да, человек должен жить на чемоданах и в состоянии постоянной готовности.

Когда эстонские врачи получают информацию о наличии подходящего сердца, разворачивается целая операция: человека забирают на машине скорой помощи из дома, доставляют в аэропорт, на вертолете перевозят в Хельсинки, где эстонский врач проводит операцию.

Аркадий Попов расскажет об этом в новом выпуске дискуссионной передачи "Своя правда" на телеканале ETV+, посвященной кардиологии и инфарктам, которая выйдет в эфир 17 октября.

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