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Уровень риска распространения коронавируса остается средним

Северное побережье
Уровень риска распространения коронавируса остается средним
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Тесты на коронавирус.
Тесты на коронавирус. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik / Arhiiv

Самый высокий уровень вирусных частиц обнаружили в пробах из Хаапсалу, Нарвы и Йыхви-Ахтме. Об этом написал новостной портал Rus.err.ee со ссылкой на Департамент здоровья.

Согласно результатам последнего мониторинга сточных вод, распространение коронавируса в 41% населенных пунктов Эстонии находится на красном уровне опасности. Самый высокий уровень содержания вирусных частиц обнаружили в пробах из Хаапсалу, Нарвы и Йыхви-Ахтме. Больших изменений с предыдущей недели не произошло, сообщают Департамент здоровья и Rus.err.ee.

На минувшей неделе в Эстонии добавились 3484 случая болезни. "По сравнению с минувшей неделей число заболевших в целом сохраняется на стабильном уровне, снизившись на 2,2%. Заболеваемость растет в группе 55–59 лет и у людей старше 70 лет, среди детей и молодых взрослых показатели существенно не изменились", - рассказала главный специалист отдела инфекционных заболеваний Юта Варьяс.

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