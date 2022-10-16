Уровень риска распространения коронавируса остается средним

Согласно результатам последнего мониторинга сточных вод, распространение коронавируса в 41% населенных пунктов Эстонии находится на красном уровне опасности. Самый высокий уровень содержания вирусных частиц обнаружили в пробах из Хаапсалу, Нарвы и Йыхви-Ахтме. Больших изменений с предыдущей недели не произошло, сообщают Департамент здоровья и Rus.err.ee .

На минувшей неделе в Эстонии добавились 3484 случая болезни. "По сравнению с минувшей неделей число заболевших в целом сохраняется на стабильном уровне, снизившись на 2,2%. Заболеваемость растет в группе 55–59 лет и у людей старше 70 лет, среди детей и молодых взрослых показатели существенно не изменились", - рассказала главный специалист отдела инфекционных заболеваний Юта Варьяс.