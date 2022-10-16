В России на бывших эстонских территориях оказался ключ к энергобезопасности Эстонии

В Эстонии после начала агрессии России в Украине заговорили о том, что работоспособность Нарвских электростанций, а с ними и вся энергобезопасность республики оказались практически в руках непредсказуемого Кремля, и что с этим надо срочно что-то делать. Решением проблемы занялись энергетики, подгоняемые правительством.

Концерн "Eesti Energia" крайне неохотно и скупо комментирует эту тему, но неизбежно признает, что три электростанции в Нарве и Аувере повседневно нуждаются в охлаждающей воде, поступающей по каналам из Нарвского водохранилища. Сохранение уровня воды там критически важно.

"Мы оценили возможные риски, учли их в сегодняшней ситуации, когда некоторые вещи могут оказаться более актуальными, чем некоторое время назад, и соответствующим образом скорректировали наши планы. Вдобавок мы обмениваемся информацией с учреждениями безопасности. Ситуация находится под контролем и уже прорабатываются решения по вопросу водоснабжения. План действий имеется, но он не полностью публичен - подробности плана действий на данный момент не могут быть раскрыты", - сообщили в пресс-службе энергоконцерна в ответ на запрос "Северного побережья" о проблеме российского контроля за уровнем воды в Нарвском водохранилище.

По заключенному в 1920 году в Тарту мирному договору между Эстонией и РСФСР территории на правом берегу реки Нарва и часть Псковской губернии отошли к Эстонии. Эти земли вернулись в состав РСФСР в 1944 году.

В современной Эстонии консерваторы настаивают на все еще действительности Тартуского мирного договора и юридической принадлежности Эстонии правобережья Нарвы и Печор. В противовес этому официальным тезисом эстонской внешней политики звучит заверение об отсутствии территориальных претензий к кому-либо из соседей.