На оживленном и довольно опасном с точки зрения участников дорожного движения перекрестке нарвской улицы А.-А.Тиймана и Таллиннского шоссе столкнулись две легковые машины.
В столкновении машин пострадал малыш
В столкновении машин пострадал малыш
Дорожно-транспортное происшествие на указанном перекрестке двух оживленных дорог случилось 15 октября в 16.56, как следует из полицейской сводки. Автомобиль "Opel Astra" под управлением 28-летней женщины при повороте налево не уступил дорогу двигавшемуся во встречном направлении "Volkswagen Tiguan", которым управлял 51-летний мужчина.
Произошло столкновение двух машин. Пострадал двухлетний мальчик, находившийся в "Opel Astra". Медицинскую помощь ребенку оказали на месте происшествия.
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