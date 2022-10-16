В столкновении машин пострадал малыш

Дорожно-транспортное происшествие на указанном перекрестке двух оживленных дорог случилось 15 октября в 16.56, как следует из полицейской сводки. Автомобиль "Opel Astra" под управлением 28-летней женщины при повороте налево не уступил дорогу двигавшемуся во встречном направлении "Volkswagen Tiguan", которым управлял 51-летний мужчина.