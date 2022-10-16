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В столкновении машин пострадал малыш

Северное побережье
В столкновении машин пострадал малыш
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Полиция на месте события.
Полиция на месте события. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

На оживленном и довольно опасном с точки зрения участников дорожного движения перекрестке нарвской улицы А.-А.Тиймана и Таллиннского шоссе столкнулись две легковые машины.

Дорожно-транспортное происшествие на указанном перекрестке двух оживленных дорог случилось 15 октября в 16.56, как следует из полицейской сводки. Автомобиль "Opel Astra" под управлением 28-летней женщины при повороте налево не уступил дорогу двигавшемуся во встречном направлении "Volkswagen Tiguan", которым управлял 51-летний мужчина.

Произошло столкновение двух машин. Пострадал двухлетний мальчик, находившийся в "Opel Astra". Медицинскую помощь ребенку оказали на месте происшествия.

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