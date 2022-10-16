Рекордное число резервистов поедут на сборы в следующем году

Среди 25700 резервистов есть те, кто в 2023 году будет участвовать в сборах Сил обороны несколько раз, но в разные периоды обучения.

Повестки на участие в сборах рассылаются не менее чем за 120 дней до их начала.

Как правило, призыв резервистов осуществляется в три этапа. Сначала призывают офицеров, которые проходят необходимое дополнительное обучение. Затем с той же целью призывается сержантский состав, а в последнюю очередь - рядовой состав, необходимый для окончательного укомплектования подразделений. Офицеры, сержанты и рядовые могут призываться на сборы неоднократно в различное время. Максимальная продолжительность одних сборов без права продления составляет для офицеров до 30 дней, для сержантов до 21 дня и для рядовых - до 14 дней.