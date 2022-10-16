Силы обороны планируют привлечь к учебным сборам в 2023 году порядка 25700 резервистов, что, как отмечает новостной портал Rus.err.ee, станет самым большим числом за весь период после восстановления независимости Эстонии.
Рекордное число резервистов поедут на сборы в следующем году
Среди 25700 резервистов есть те, кто в 2023 году будет участвовать в сборах Сил обороны несколько раз, но в разные периоды обучения.
Цель учебных сборов - проверка и поддержание готовности подразделений, уровня подготовки и обновление ранее полученных знаний и навыков.
Повестки на участие в сборах рассылаются не менее чем за 120 дней до их начала.
Как правило, призыв резервистов осуществляется в три этапа. Сначала призывают офицеров, которые проходят необходимое дополнительное обучение. Затем с той же целью призывается сержантский состав, а в последнюю очередь - рядовой состав, необходимый для окончательного укомплектования подразделений. Офицеры, сержанты и рядовые могут призываться на сборы неоднократно в различное время. Максимальная продолжительность одних сборов без права продления составляет для офицеров до 30 дней, для сержантов до 21 дня и для рядовых - до 14 дней.