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Планируется повысить стоимость сезонной платной парковки в центре Нарва-Йыэсуу

Rus.err.ee
Планируется повысить стоимость сезонной платной парковки в центре Нарва-Йыэсуу
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Инфостенд о платной парковке в курортном центре Нарва-Йыэсуу.
Инфостенд о платной парковке в курортном центре Нарва-Йыэсуу. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Управа Нарва-Йыэсуу намерена повысить стоимость парковки в центре курортного города, которая не менялась, как отмечает в своей публикации Rus.err.ee, с 2018 года.

Согласно замыслу управы, дневной парковочный билет подорожает с 3 до 5 евро, месячный абонемент - с 30 до 50 евро, а сезонный - со 100 до 150 евро.

"Все вокруг дорожает: и продукты, и топливо, и электроэнергия. Но дело не только в инфляции. Основной причиной повышения цен является то, что за последние несколько лет мы очень много инвестировали в инфраструктуру. В проекте бюджета города на 2023 год мы не станем урезать инвестиции. Например, мы хотим построить в городе несколько новых парковок, обновить разметку, улучшить городской пляж, установив там новые игровые площадки. На эти инвестиции нам необходимо изыскивать средства. Доходы, которые мы получим от увеличения платы за парковку, как раз и будут направлены на указанные инвестиции", - сказал мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин в разговоре с Rus.err.ee.

Окончательное решение о тарифах на парковку должно будет принять городское собрание.

Платная парковка в Нарва-Йыэсуу действует с 1 мая по 30 сентября.

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