Планируется повысить стоимость сезонной платной парковки в центре Нарва-Йыэсуу

"Все вокруг дорожает: и продукты, и топливо, и электроэнергия. Но дело не только в инфляции. Основной причиной повышения цен является то, что за последние несколько лет мы очень много инвестировали в инфраструктуру. В проекте бюджета города на 2023 год мы не станем урезать инвестиции. Например, мы хотим построить в городе несколько новых парковок, обновить разметку, улучшить городской пляж, установив там новые игровые площадки. На эти инвестиции нам необходимо изыскивать средства. Доходы, которые мы получим от увеличения платы за парковку, как раз и будут направлены на указанные инвестиции", - сказал мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин в разговоре с Rus.err.ee.