Штормовой ветер оставил без электричества многих жителей Северной Эстонии

"Сорванные ветром крыши, сломанные деревья, поврежденные линии электропередач, автомобили и т. д. Порывы ветра нанесли большой ущерб во многих местах за короткое время", - отметил в Facebook синоптик Кайро Кийтсак.

Циклон с грозой, шквальным ветром и проливным дождем начал движение с Балтийского моря в направлении Ляэнемаа и Харьюмаа.

Согласно карте перебоев с электричеством Elektrilevi, утром без электричества остались более 3400 домохозяйств по всей Эстонии, большинство из них в северо-западной части страны.

По данным Спасательного департамента, вызовы начали поступать с 22:00 часов воскресенья, в основном они касаются устранения опасности, связанной с упавшими на дорогу или линии электропередач деревьями. В Хаапсалу повреждения получили автомобили.

Всего по состоянию на 6:39 утра понедельника в Спасательный департамент поступил 71 звонок. Больше всего вызовов в Харьюмаа и Ляэнемаа.