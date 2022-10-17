Пн, 17.10.2022
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

Штормовой ветер оставил без электричества многих жителей Северной Эстонии

Северное побережье
Штормовой ветер оставил без электричества многих жителей Северной Эстонии
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Карта перебоев на утро 16-го октября
Карта перебоев на утро 16-го октября Фото: Elektrilevi

Кратковременный, но сильный ураган, пронесшийся над островами, Ляэнеским и Харьюским уездом в воскресенье вечером, причинил ущерб и ​​оставил тысячи домов без электричества. Спасательный департамент к утру понедельника получил 71 вызов, в основном из-за упавших на дорогу деревьев, пишет rus.err.ee.

"Сорванные ветром крыши, сломанные деревья, поврежденные линии электропередач, автомобили и т. д. Порывы ветра нанесли большой ущерб во многих местах за короткое время", - отметил в Facebook синоптик Кайро Кийтсак.

Циклон с грозой, шквальным ветром и проливным дождем начал движение с Балтийского моря в направлении Ляэнемаа и Харьюмаа.

Согласно карте перебоев с электричеством Elektrilevi, утром без электричества остались более 3400 домохозяйств по всей Эстонии, большинство из них в северо-западной части страны.

По данным Спасательного департамента, вызовы начали поступать с 22:00 часов воскресенья, в основном они касаются устранения опасности, связанной с упавшими на дорогу или линии электропередач деревьями. В Хаапсалу повреждения получили автомобили.

Всего по состоянию на 6:39 утра понедельника в Спасательный департамент поступил 71 звонок. Больше всего вызовов в Харьюмаа и Ляэнемаа.

Согласно текущим прогнозам, что ветер стихнет около полудня.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх