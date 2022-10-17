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Рийгикогу начнет обсуждать проект госбюджета

Северное побережье
Рийгикогу начнет обсуждать проект госбюджета
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Фото: Sander Ilvest

Проект госбюджета на 2023 год в понедельник, 17 октября, поступит на первое чтение в Рийгикогу.

В бюджете, объем доходов которого превысит 16 млрд евро, а расходов - 17 млрд евро, в том числе предусмотрено повышение зарплат учителям, спасателям, полицейским, рост пенсий и увеличение семейных пособий, сообщили утренние теленовости ERR. Оборонные расходы вырастут на 41%, и впервые в истории страны превысят миллиард евро.

По оценке оппозиции, в проекте бюджета очень мало признаков стратегического мышления, то есть почти все дополнительные ассигнования сделаны с прицелом на грядущие парламентские выборы, пишет rus.err.ee.

Принять госбюджет Рийгикогу собирается к 7 декабря.

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