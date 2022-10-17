Рийгикогу начнет обсуждать проект госбюджета

В бюджете, объем доходов которого превысит 16 млрд евро, а расходов - 17 млрд евро, в том числе предусмотрено повышение зарплат учителям, спасателям, полицейским, рост пенсий и увеличение семейных пособий, сообщили утренние теленовости ERR. Оборонные расходы вырастут на 41%, и впервые в истории страны превысят миллиард евро.

По оценке оппозиции, в проекте бюджета очень мало признаков стратегического мышления, то есть почти все дополнительные ассигнования сделаны с прицелом на грядущие парламентские выборы, пишет rus.err.ee.