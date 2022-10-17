В Рийгикогу продолжится обсуждение СПГ-терминала и запасов газа в Эстонии

По словам председателя специальной комиссии Тыниса Мёльдера, в понедельник комиссия ожидает от премьер-министра объяснений, каким образом было принято решение о том, что плавучий СПГ-терминал отправится в Финляндию, несмотря на изначальное соглашение.

"Собранные на данный момент данные свидетельствуют о том, что уже в июне стало ясно: терминал в Эстонию не придет. Однако ни общественность, ни компания, занимающаяся строительством причала, не были об этом проинформированы, что нанесло значительный ущерб как экономике Эстонии, так и государственному бюджету, - заявил Мёльдер. - Кроме того, способность государства гарантировать запасы газа для предпринимателей и жителей в начавшийся отопительный сезон вызывает большие сомнения. Правительство во главе с премьер-министром должно предпринять быстрые шаги для обеспечения газоснабжения Эстонии".