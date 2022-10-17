Министр культуры Пирет Хартман: Ида-Вирумаа нуждается в большем вовлечении спортивных активистов

Хотя Ида-Вирумаа имеет очень хорошую инфраструктуру для активного образа жизни и спорта, необходимо изменить отношение жителей к активному образу жизни и привлечь больше энтузиастов спорта и движения, которые разработали бы долгосрочный план для популяризации активного образа жизни в Ида-Вирумаа.

«Благодаря дополнительному финансированию в три миллиона евро на оздоровительные спортивные центры и одному миллиону евро, выделенному на реализацию программы спорта и культуры Ида-Вирумаа, открываются новые возможности для популяризации спорта и активного образа жизни в Ида-Вирумаа. К сожалению, в Ида-Вирумаа один из самых низких показателей физической активности как среди молодежи, так и среди взрослых. Для достижения прорыва в этой сфере важно создать план развития уезда, который способствовал бы популяризации движения, и включить в его подготовку спортивных активистов Ида-Вирумаа, для которых спорт и активный образ жизни уезда являются делом всей жизни», — сказала министр культуры Пирет Хартман.

Хартман добавила, что Спортивному союзу Ида-Вирумаа и самоуправлениям следует искать больше точек соприкосновения. «Каждое местное самоуправление должно мыслить шире границ своего самоуправления, когда речь идет о популяризации активного образа жизни и спорта. Сотрудничество самоуправлений и спортивных организаций, а также приобретение опыта и знаний за пределами Ида-Вирумаа станет очень хорошим вкладом в лучшую организацию спортивной жизни в уезде. Также было бы полезно создать совет при правлении Спортивного союза Ида-Вирумаа. В совет могли бы входить спортивные энтузиасты от каждого местного самоуправления с целью создания общего информационного пространства и содействия сотрудничеству между самоуправлениями в области спорта и активного образа жизни», — подчеркнула Хартман.