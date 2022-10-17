Turu-uuringud: EKRE догоняет Партию реформ, поддержка центристов продолжает падать

Если бы выборы в Рийгикогу состоялись во вторник, 18 октября, то 29% избирателей проголосовали бы за Партию реформ, согласно данным опроса Turu-uuringute AS. Месяцем ранее у партии премьер-министра было 33% сторонников.

Поддержка EKRE выросла до 28% в октябрьском опросе, что означает, что их разрыв с Партией реформ теперь минимален. Согласно данным сентябрьского опроса, у EKRE было 18% сторонников, то есть рост был очень большим.

В октябре показатель поддержки Центристской партии составил 12% по сравнению с 15% месяцем ранее. 12-процентная поддержка − один из худших результатов Центристской партии в опросах.

Поддержка "Эстонии 200" в октябре была такой же, как поддержка Центристской партии (12%). Их показатель поддержки не изменился за месяц.

В октябре "Отечество" поддерживали 8%, в сентябре − 7%.

Поддержка Социал-демократической партии в октябре составила 7%. У партии было 9% сторонников в сентябре и 11% − в августе, а это значит, что последовавший за их приходом в правительство рост поддержки сошел на нет.