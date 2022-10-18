"Надувательская" команда украинских артистов везет в Ида-Вирумаа необычное представление

По словам продюсера Наталии Авдошиной, в каждом представлении используется около двух тысяч шаров! Часть сценических воздушных конструкций ездит с артистами из города в город, потому что на их изготовление уходит по 20-30 часов. Многие шары разлетаются в руки маленьких зрителей, их разбрасывают клоуны, артисты, во время шоу они сыплются с потолка... Самый счастливый маленький зритель уходит в воздушной короне короля или принцессы. Поэтому всякий раз приходится снова заниматься "надувательством" - в процессе задействовано четверо мужчин.

На сцене построят огромный воздушный замок сказочной страны Шарляндии, будут водопад из шариков, гигантский шар с сюрпризами, в котором исчезают и появляются люди. Волшебная музыка, интерактивные игры, шесть артистов - акробатка, циркачи, клоуны и мимы - расскажут и покажут сказочную историю о том, как великий надувной правитель Королевства Шарляндии издал королевский указ о том, что рука и сердце дочери короля, принцессы Шарлотты, достанется самому умному, красивому и умелому шаронадувателю, а в придачу он получит полшарокоролевства!