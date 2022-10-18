Марко Михкельсон: для российского режима единственным аргументом является сила

- Насколько мобилизация может изменить взгляды российского общества?

- Россиянин живет сейчас лучше, чем когда-либо прежде за всю историю. Кто же захочет уходить от этой хорошей жизни на войну, чего по сути окончательно не поняли? Хотя, если посмотреть на цифры "Левада-Центра", то абсолютное большинство и сейчас поддерживает эту войну. Ведь манипуляция со стороны этого коллективного кашпировского - соловьевых, киселевых и других телепропагандистов, была чрезвычайно мощной. Восемь лет работали во имя того, чтобы сделать из украинцев монстров.

Мобилизация, конечно, приблизила войну к людям. Для многих она стала сейчас личным вопросом. Но я думаю, что мобилизация сама по себе не очень сильно изменит взгляды, чего не скажешь о том, что происходит в Украине. Если Украине все же удастся удержать теперешнюю инициативу, что кажется вполне вероятным, то это может усилить напряженность в Кремле, а также в обществе.

- Вы в последний раз побывали в Москве непосредственно перед началом большой войны, встречались с председателем комиссии Госдумы по международным делам Слуцким. Есть ли у вас сейчас контакты с депутатами российской Госдумы? Вы не звонили им, чтобы получить представление о том, какое там положение и какие царят настроения?