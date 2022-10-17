Как подготовиться к кризисам

Так называемый серый дом является символом руководства города Кохтла-Ярве. Здесь располагаются городское управление и городское собрание.

Кохтла-Ярвеское горуправление и городская ассоциация руководителей квартирных товариществ в среду, 19 октября, собирает в конферец-зале горуправы представителей квартирных товариществ, чтобы обсудить подготовку к кризисным ситуациям в случае отключения жизненно важных услуг.