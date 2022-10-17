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Как подготовиться к кризисам

Ирина Кивисельг
, журналист
Как подготовиться к кризисам
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Так называемый серый дом является символом руководства города Кохтла-Ярве. Здесь располагаются городское управление и городское собрание.
Так называемый серый дом является символом руководства города Кохтла-Ярве. Здесь располагаются городское управление и городское собрание. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Кохтла-Ярвеское горуправление и городская ассоциация руководителей квартирных товариществ в среду, 19 октября, собирает в конферец-зале горуправы представителей квартирных товариществ, чтобы обсудить подготовку к кризисным ситуациям в случае отключения жизненно важных услуг.

Кроме городского руководства во встрече примут участие представители Спасательного департамента, теплопредприятия "VKG Soojus" и водного предприятия "Järve Biopuhastus".

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