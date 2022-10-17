Кохтла-Ярвеское горуправление и городская ассоциация руководителей квартирных товариществ в среду, 19 октября, собирает в конферец-зале горуправы представителей квартирных товариществ, чтобы обсудить подготовку к кризисным ситуациям в случае отключения жизненно важных услуг.
Как подготовиться к кризисам
Как подготовиться к кризисам
Кроме городского руководства во встрече примут участие представители Спасательного департамента, теплопредприятия "VKG Soojus" и водного предприятия "Järve Biopuhastus".