Рихо Брейвель: Использование сланца надо не сворачивать, а сделать более экологичным

Принципы использования средств Фонда справедливого перехода таковы, что добыча горючего сланца должна быть прекращена.

Цель должна состоять в том, чтобы свести к минимуму вредное воздействие от переработки сланца. Целью не должно быть прекращение добычи полезного ископаемого, повышающего качество нашей жизни.

Дымовые газы сланцевых электростанций уже сейчас очищаются от серы. Рано или поздно также будут найдены решения по улавливанию углерода и его экономически эффективной переработке. Производство сланцевого масла также постоянно становится более экологичным, и поиск новых решений продолжается как в Таллиннском техническом университете, так и в Центре компетенции в области сланца.

Сланец - величайшее богатство земных недр Эстонии и Ида-Вирумаа, и использовать его мы должны разумно. Он обеспечивает работой многих наших людей и поддерживает социальную защиту их семей. Это также дало бы молодым людям возможность освоить профессии, связанные с добычей и переработкой полезных ископаемых, что способствовало бы развитию всего Ида-Вирумаа.