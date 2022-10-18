ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему хотите выразить недоверие помощнику люганузеского старейшины Максу Кауру?

- Причина во всем, что сейчас происходит в наших культурных учреждениях и школах. Например, большинство сотрудников народных домов были сокращены, а все культурные учреждения объединены в один Люганузеский центр культуры. Одной из причин, например, является и то, что произошло с руководителем молодежного центра Герри Аламетс (Аламетс ушла с работы, потому что посчитала, что волостное управление предъявило ей необоснованные обвинения. - Ред.).