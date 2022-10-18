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ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему хотите выразить недоверие помощнику люганузеского старейшины Максу Кауру?

Северное побережье
Почему хотите выразить недоверие помощнику люганузеского старейшины Максу Кауру?
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Андреа Эйхе.
Андреа Эйхе. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Оппозиция Люганузеского волостного собрания хочет выразить недоверие Максу Кауру (Центристская партия), помощнику волостного старейшины по вопросам образования, культуры, спорта, работы с молодежью и социальным вопросам, вступившему в должность этим летом.

Член Люганузеского волостного собрания АНДРЕА ЭЙХЕ:

- Причина во всем, что сейчас происходит в наших культурных учреждениях и школах. Например, большинство сотрудников народных домов были сокращены, а все культурные учреждения объединены в один Люганузеский центр культуры. Одной из причин, например, является и то, что произошло с руководителем молодежного центра Герри Аламетс (Аламетс ушла с работы, потому что посчитала, что волостное управление предъявило ей необоснованные обвинения. - Ред.).

Этот человек (Макс Каур) уже надоел. Я слышал, что коалиция им тоже недовольна и ищут ему замену.

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