Силламяэское городское управление объявило письменный аукцион на право пользования тремя новыми павильонами, установленными на морском променаде. До сих пор в этом популярном туристическом месте работает только одна торговая точка.
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В Силламяэ ищут операторов для новых павильонов на променаде
В Силламяэ ищут операторов для новых павильонов на променаде
Специалист по городскому имуществу Александр Пахомов сказал, что городские власти в этом году дважды проводили конкурс, но, к сожалению, предприниматели, выбранные в первый раз, отказались от оперирования. Объявили летом второй конкурс, но не пришло ни одного предложения - вероятно, потому, что потенциальные организаторы питания уже имели работу на сезон.
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