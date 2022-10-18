В Силламяэ ищут операторов для новых павильонов на променаде

Специалист по городскому имуществу Александр Пахомов сказал, что городские власти в этом году дважды проводили конкурс, но, к сожалению, предприниматели, выбранные в первый раз, отказались от оперирования. Объявили летом второй конкурс, но не пришло ни одного предложения - вероятно, потому, что потенциальные организаторы питания уже имели работу на сезон.

- Надеемся, что, так как активный летний сезон позади, желающие поучаствовать в аукционе найдутся, и, возможно, не только предприятия из нашего города, - считает он. - В двух павильонах - №2 и №3 - площадь 11,4 квадратных метра, плюс навес 15,8 квадратных метра, расположены между подъездной дорогой к улице Вески и пешеходной дорожкой пивоварни. В холодное время года арендная плата не будет взиматься, а наниматели имеют право в это время использовать площади по своему усмотрению. Самый большой павильон - №4 у моста на улице Каяка - утеплен, 36,65 квадратных метра, можно использовать круглый год. Там есть 30-метровый зал, туалет и терраса, небольшое, но полноценное кафе, которое может быть востребовано и зимой тоже - гуляющие на променаде всегда есть.