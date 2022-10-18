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Города и волости закупят генераторы на случай чрезвычайных ситуаций

Кюлли Крийс
, журналист
Города и волости закупят генераторы на случай чрезвычайных ситуаций
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При длительном отключении электроэнергии генератор поможет в сельской местности получать питьевую воду и поддерживать тепло в квартирах.
При длительном отключении электроэнергии генератор поможет в сельской местности получать питьевую воду и поддерживать тепло в квартирах. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

За счет выделенных Спасательным департаментом денег на поддержку готовности к кризису семь самоуправлений, готовясь к отключениям электроэнергии, закупят дизельные генераторы, а Йыхвиская волость также спутниковый телефон.

Весной Спасательный департамент решил поддержать кризисную готовность муниципалитетов 2,28 миллиона евро, о денежной поддержке можно было ходатайствовать для покупки альтернативных средств связи и генераторов.

Были получены ходатайства на использование 6,1 миллиона евро, то есть на выполнение всех запросов денег не хватило, но ни одно самоуправление не было полностью обделено.

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