За счет выделенных Спасательным департаментом денег на поддержку готовности к кризису семь самоуправлений, готовясь к отключениям электроэнергии, закупят дизельные генераторы, а Йыхвиская волость также спутниковый телефон.
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Города и волости закупят генераторы на случай чрезвычайных ситуаций
Города и волости закупят генераторы на случай чрезвычайных ситуаций
Весной Спасательный департамент решил поддержать кризисную готовность муниципалитетов 2,28 миллиона евро, о денежной поддержке можно было ходатайствовать для покупки альтернативных средств связи и генераторов.