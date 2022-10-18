Города и волости закупят генераторы на случай чрезвычайных ситуаций

Весной Спасательный департамент решил поддержать кризисную готовность муниципалитетов 2,28 миллиона евро, о денежной поддержке можно было ходатайствовать для покупки альтернативных средств связи и генераторов.

Были получены ходатайства на использование 6,1 миллиона евро, то есть на выполнение всех запросов денег не хватило, но ни одно самоуправление не было полностью обделено.