"HITO/Karjamaa" при отсутствии нескольких игроков основного состава потерпела первое поражение в сезоне

Для ида-вируской команды игра не заладилась уже с первых минут, а к перерыву соперник уже был впереди на 25 очков - 45:20.

Хотя главный тренер "HITO/Karjamaa" Прийт Кяэн и играющий тренер Марго Тали говорили, что в этом сезоне состав намного больше и стабильнее, чем раньше, и отсутствие некоторых игроков, которое всегда случается в любительском баскетболе, не должно заметно сказаться, последняя игра показала все же обратное.

Поскольку ни Эдвард Трумм, ни Вейко Симм не смогли принять участие в игре, "HITO/Karjamaa" уступал своим соперникам в борьбе под корзиной. Отсутствовал и 17-летний Керт Каземетс, сыгравший ключевую роль в первых играх сезона. Точность бросков команды также была хуже, чем обычно. Например, только три из 16 бросков одного из самых метких игроков команды Андруса Лехисметса достигли цели. Сийм Лаур, который спустя много лет снова сыграл свою первую игру за "HITO/Karjamaa", набрал, правда, 28 очков, но поскольку вклад других был скромным, потерпели крупное поражение.