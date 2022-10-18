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"HITO/Karjamaa" при отсутствии нескольких игроков основного состава потерпела первое поражение в сезоне

Эрик Гамзеев
, журналист
"HITO/Karjamaa" при отсутствии нескольких игроков основного состава потерпела первое поражение в сезоне
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Главному тренеру "HITO/Karjamaa" Прийту Кяэну придется изрядно поломать голову над тем, как привести команду к победе и в те игровые дни, когда несколько ключевых игроков не могут выйти на площадку.
Главному тренеру "HITO/Karjamaa" Прийту Кяэну придется изрядно поломать голову над тем, как привести команду к победе и в те игровые дни, когда несколько ключевых игроков не могут выйти на площадку. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Команда "HITO/Karjamaa", начавшая сезон во второй эстонской баскетбольной лиге с двух побед, потерпела первое поражение, когда явно проиграла хийумааской команде "Askus/Jetoil" со счетом 61:79 в Йыхвиском спортхолле.

Для ида-вируской команды игра не заладилась уже с первых минут, а к перерыву соперник уже был впереди на 25 очков - 45:20.

Хотя главный тренер "HITO/Karjamaa" Прийт Кяэн и играющий тренер Марго Тали говорили, что в этом сезоне состав намного больше и стабильнее, чем раньше, и отсутствие некоторых игроков, которое всегда случается в любительском баскетболе, не должно заметно сказаться, последняя игра показала все же обратное.

Поскольку ни Эдвард Трумм, ни Вейко Симм не смогли принять участие в игре, "HITO/Karjamaa" уступал своим соперникам в борьбе под корзиной. Отсутствовал и 17-летний Керт Каземетс, сыгравший ключевую роль в первых играх сезона. Точность бросков команды также была хуже, чем обычно. Например, только три из 16 бросков одного из самых метких игроков команды Андруса Лехисметса достигли цели. Сийм Лаур, который спустя много лет снова сыграл свою первую игру за "HITO/Karjamaa", набрал, правда, 28 очков, но поскольку вклад других был скромным, потерпели крупное поражение.

"HITO/Karjamaa" с двумя победами и одним поражением занимает шестое место в таблице второй лиги. В эту пятницу в 20.00 в Йыхвиском спортхолле состоится встреча с проигравшей на данный момент все три матча Раэской спортшколой, за которую выступает в основном 16-17-летняя молодежь.

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