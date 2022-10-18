ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Огосударствление выводит школы из-под политического давления

Однако имеется еще один аспект, сопутствующий огосударствлению школ. Местные политики не смогут больше так же бесстыже и нахально давить на принадлежащую уже государству школу, как это делалось кое-где в Ида-Вирумаа. Одна из наиболее известных историй имела место более 15 лет тому назад в Кохтла-Ярве, когда центристская городская власть насела на тогдашнего директора Ярвеской гимназии Сирье Йыэмаа, сместив ее с должности. Йыэмаа входила тогда в оппозицию горсобрания.

Если заглянуть в новейшую историю, то мы помним, как директор Йыхвиской школы Лийна Михкельсон стала жертвой преследования со стороны местной власти. Михкельсон на должность все же вернулась, когда в волости сменилась власть и прежнее решение было отменено. В отличие от директора Кивиылиской 1-й средней школы Хейди Уусталу, которую обвинили в ведении политической агитации в школе и уволили, несмотря на недовольство школьного коллектива.