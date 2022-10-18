Министр образования и науки написал Люганузескому волостному управлению, что с огосударствлением школ государство формирует необходимую структуру образовательного учреждения, обеспечивает наличие преподающих на эстонском языке учителей и финансирование школ. Бесспорно, велики надежды на то, что государственные школы ждет качественный скачок в развитии, ведь самоуправления нередко не имеют возможностей, а кое-где и интереса для развития своих учреждений образования.
ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Огосударствление выводит школы из-под политического давления
Однако имеется еще один аспект, сопутствующий огосударствлению школ. Местные политики не смогут больше так же бесстыже и нахально давить на принадлежащую уже государству школу, как это делалось кое-где в Ида-Вирумаа. Одна из наиболее известных историй имела место более 15 лет тому назад в Кохтла-Ярве, когда центристская городская власть насела на тогдашнего директора Ярвеской гимназии Сирье Йыэмаа, сместив ее с должности. Йыэмаа входила тогда в оппозицию горсобрания.
Если заглянуть в новейшую историю, то мы помним, как директор Йыхвиской школы Лийна Михкельсон стала жертвой преследования со стороны местной власти. Михкельсон на должность все же вернулась, когда в волости сменилась власть и прежнее решение было отменено. В отличие от директора Кивиылиской 1-й средней школы Хейди Уусталу, которую обвинили в ведении политической агитации в школе и уволили, несмотря на недовольство школьного коллектива.
Хотя местные властители любят говорить, что школы нельзя вмешивать в политику, время от времени у них появляется искушение сделать это - видно, с целью сбора голосов. Если же школа будет в ведении государства, то им будет намного сложнее оказывать политическое давление на школы и их руководителей.